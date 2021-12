Cash Conversion Cows

Handelsidee

Der Ansatz in diesem wikifolio ist, ausschließlich Aktien von Unternehmen zu halten, die außergewöhnlich liquide sind. Außerdem soll ein Aufwärtstrend erkennbar sein.



Aus einer Vielzahl von Unternehmen sollen ohne regionale Einschränkung diejenigen ausgewählt werden,

1. die eine der höchsten Cash Conversion Rates (CCR = Cashflow / Nettogewinn) im untersuchten, weltweiten Aktienuniversum haben und

2. deren Aktien sich (bezogen auf Branchennachbarn) in einem Aufwärtstrend befinden und

3. die gewisse Mindestanforderungen erfüllen (z.B. positive Ertragsrendite, keine Penny Stocks, und andere)



In die nach diesen Kriterien besten Unternehmen soll investiert werden. Es ist vorgesehen, Aktien mittel- bis langfristig zu halten. Die Zusammensetzung und Gewichtung der Positionen soll regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden. mehr anzeigen