Megatrend Welt

Handelsidee

Dieses Wikifolio investiert in ETFs die eine möglichst breite Diversifikation darstellen sollen.



Bei der Auswahl werden möglichst nach Fondsvolumen große ETFs ausgewählt.



Das Wikifolio soll zeigen, dass langfristige Investments in der gesamten Welt positive Renditen abwerfen.



Die Haltedauer ist ganz klar langfristig. In Korrekturen wird die Cashposition für Nachkäufe genutzt.



