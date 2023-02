Crypto Fusion Bitcoin Etherium

Dieses Wikifolio ist ausschließlich in Bitcoin und Etherium investiert und wird aktiv gehandelt. Ziel ist es, die Volatilität in den negativen Markphasen so gering wie möglich zu halten. Der Ein- und Ausstieg kann anhand technischer Analyse und auf Basis verschiedener Indikatoren erfolgen. Hier sollten insbesonders die folgenden Trendbestimmungsindikatoren zur Anwendung kommen (MACD, 200 Tage Linie, Fibonacci Retracements) Die Haltedauer sollte in der Regel mittel- bis langfristig sein. Als Anlageuniversum dienen entsprechende ETFs, und ETNs auf die jeweiligen Kryptowährungen.