SR Trading

S&R Trading von Zonen. Haltedauer relativ kurz im Daytrading. Konzentriere mich hier auf DE und US Aktien. Idealerweise bin ich abends flat oder via SL und Teilgewinnen weit im Plus abgesichert. JAHRESZIEL: 100% min. Dazu gehe ich bei sehr guter Positionierung und engem SL meist mit dem kompletten Volumen in eine Aktie rein und sichere den Einstieg teils relativ schnell ab. Hauptsächlich warte ich entspannt und schaue nur auf den Chart, sobald ein Preisalarm ausgelöst wird. Eröffnungen nehme ich so nicht mit und lange Strecken mit hohen Positionen auch nicht, dafür versuche ich das Portfolio täglich zu schützen, um keine langen Rücksetzer aussitzen zu müssen. Dieses Portfolio kennt nur eine Richtung: nach oben.