DeFi Krypto und Cybersecurity

Handelsidee

Das Wikifolio soll Schwerpunk bei DeFi, Krypto,Cybersecurity und auch einige Titel aus der Finanzwelt beinhalten.



Ich beabsichtigte in diesem internationalen Portfolio, auf die in Zukunft kommenden Branchen zu setzen,

die meiner Meinung nach noch großes Potential haben.



Es sollen überwiegen Aktien sowie ETF´s, ETC´s und ETN´s dafür eingesetzt werden.



Die Titel sollen überwiegend mittel- bis langfristig, aber jederzeit nach aktuellen Anlässen auch kurzfristig gehalten werden,

Meine Daten möchte ich von verschiedene Finanzdienstleistern und natürlich aus dem www. bekommen.

Ich Investiere selbst schon seit einigen Jahren in Kryptos. mehr anzeigen