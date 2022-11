Eternity No Limit

Es soll versucht werden, unabhängig von einen Bären- oder Bullenmarkt, eine positive Rendite zu erzielen. Durch große Bewertungsunterschiede am weltweiten Markt, kann es meiner Ansicht nach Sinn ergeben, in einen Markt long, und in einem anderen Markt short zu sein. Folgende technische Parameter können in die Anlageentscheidung mit einfließen: · Charttechnik (insbesondere Trendlinien) · Zyklen · Trendfolgemodell der gleitenden Durchschnitte · Trendbestimmungsindikatoren (DMI,ADX & Ravi) · Elliott-Wellen-Theorie · Bollingerbänder Die Ausrichtung und somit der Anlagehorizont kann als überwiegend kurzfristig beschrieben werden. Bei einzelnen Positionen kann es bei entsprechenden Zyklen auch langfristig sein. Der Ansatz kann auf das ganze Anlageuniversum angewendet werden.