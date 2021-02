Future is Now

Handelsidee

Investments in alle Zukunftstrends (Vor allem Security, Gaming, HighTech, Biotech, Space, Kryptowährungen & Defi, Green Energy). Investiert wird hauptsächlich in Aktien und Etfs mit kurz bis langfristigem Anlagehorizont. Vereinzelt kann auch in riskante Penny Stocks investiert werden, falls sich etwas vielversprechendes ergibt. mehr anzeigen