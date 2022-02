Globale Investmentideen

Handelsidee

Das WIKIFOLIO investiert weltweit in Aktien mit Fokus auf potenziell unterbewertete deutsche Nebenwerte, ggfs. mit turn-around-Potenzial. Dabei wird versucht, Investmentideen und künftige Marktpotenziale möglichst frühzeitig zu erkennen und ggfs. auch über tendenziell unbekanntere Werte umzusetzen. Ein Teil des Depots wird zur Stabilisierung der Performance an einer hohen Dividendenrendite bzw. hohem EPS ausgerichtet. Bei der Auswahl der Investments fließen sowohl das charttechnische Momentum als auch überzeugende Ideen aus diversen Börsenpublikationen und anderer Trader ein, ohne diese ungeprüft zu übernehmen.



Das WIKIFOLIO wird in hoher Korrelation zu meinen privat gehaltenen Aktien geführt werden, wodurch die zeitnahe Überwachung von Bilanzen, Zwischenzahlen und ad-hoc-Meldungen der Zielunternehmen gewährleistet ist. Angestrebt ist, nicht in mehr als 40 Werten investiert zu sein mit z.T. deutlich höherer Gewichtung bei als besonders aussichtsreich eingeschätzten Aktien. Die Haltedauer richtet sich dabei ggfs. an der kurzfristigen Kursentwicklung aus; bei amerik. Aktien erfolgt ggfs. der Verkauf vor den Dividendenzahlungen, da deren Dividenden im WIKIFOLIO nicht vereinnahmt werden können.



Es werden keine Derivate (ETF`s, knock-out-Scheine, Optionsscheine etc.) gehandelt.