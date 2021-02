Graphene Global Value Chain

Handelsidee

Dieses Wikifolio soll sämtliche relevanten Akteuere der Graphen-Industrie entlang der Wertschöpfungskette abbilden. Es soll dabei Grafit Minenbetreiber, Hersteller von Graphenproduktionstechnologie, Graphenproduzenten, Anwendungsentwickler von Graphen sowie Endkunden von Graphenanwendungen enthalten. Der gesamte Markt soll so breit wie möglich erfasst und abgedeckt werden.

Das Anlageuniversum soll hierfür hinsichtlich geographie weltweit uneingeschränkt sein und sich hinsichtlich Assetklassen hauptsächlich auf Aktien beschränken. Gehandelt werden soll regelmäßig, etwa quartalsweise, um ggf. neu in den Markt eintretenden Akteure in das Portfolio aufzunehmen, sowie um die Portfolio-Gewichte zu rebalancieren. Demnach sollen Wertpapiere langfristig, mindestens quartalsweise bis zu mehreren Jahren, gehalten werden.

Um Investitionsentscheidungen zu treffen sollen Berichte einschlägiger Graphen Industrie- und Forschungsverbände sowie die Quarterly- & Annual Reports der Portfoliofirmen herangezogen werden. mehr anzeigen