GREEN FINANCE PRODUCTS

Mein klarer Fokus liegt auf nachhaltigen Themen sowie auf nachhaltigen Anlageprodukten. Ich bin seit über 10 Jahren als Gründer und Geschäftsführer mehrerer Internetportale zu nachhaltigen Themen tätig und verfüge daher über ein tiefes Wissen zu nachhaltigen Wirtschaftsthemen. Ich selbst würde mich als nachhaltig agierenden Menschen bezeichnen. Mein privates und berufliches Umfeld besteht ebenfalls aus nachhaltig denkenden Menschen. Das grüne Mindset hilft mir, grüne Finanzthemen schnell und gut zu erkennen. Mein Anlageuniversum umfasst Aktien, ETFs, Fonds und Anlagezertifikate aus Deutschland, Europa und den USA. Die Entscheidung für oder gegen ein Produkt treffe ich primär technisch über Preischarts und Indikatoren und im zweiten Schritt immer auch über Fundamentaldaten wie Unternehmensanalyse, Branchenanalyse, makroökonomische Bedingungen oder zukünftige Gewinnaussichten. Elementar wichtig sind für mich ESG-Kriterien. Die Taxonomie spielt in diesem Zusammenhang natürlich ebenfalls eine zentrale Rolle. Ich richte mein Augenmerk zum einen auf grüne und nachhaltige Wachstums-Märkte und Themen, schaue aber auch, ob das Management und die Unternehmen eine nachhaltige Unternehmensstrategie haben und diese konsequent und konsistent verfolgen. Hierzu schaue ich mir die Unternehmensleitlinien und Nachhaltigkeitsberichte an. Insgesamt verfolge ich eine eher mittelfristige bis langfristige Anlagestrategie. Viele grüne Unternehmen befinden sich aktuell noch am Anfang der Wachstumsphase, nachhaltige Märkte entwickeln sich gerade erst, sodass beides nur über eine gewisse Langfristigkeit abgedeckt werden kann. Für die Entscheidungsfindung nutze ich Fachmedien, Börsenbriefe, Expertengespräche, die Websites der Unternehmen sowie deren Newsletter, Podcasts, Quartalsberichte und Investor Days.