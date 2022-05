Die Herres Trading Strategie Plus bietet Ihnen die Möglichkeit, in ein aktiv gemanagtes Wikifolio zu investieren. Wir nutzen Schwankungen in beide Richtungen des Marktes aus. Handelsschwerpunkt ist das kurzfristige (Day-)Trading, dadurch kann es durchaus vorkommen, dass das wikifolio (beispielsweise in signalarmen oder suboptimalen Phasen) wenig bis keinen Bestand aufweist. Gehandelt werden Wertpapiere, ETFs und Hebelprodukte auf den Dax, MDax, TecDax, Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 und Kryptowährungen. Seit nun knapp 30 Jahren betreibe ich persönlich aktives Daytrading mit durchschnittlich 4.500 bis 5.000 Transaktionen pro Jahr. Für dieses wikifolio wird eine Jahresrendite von ca. 15 - 20% angestrebt. Bitte beachten Sie, dass diese aktive Daytrading-Strategie auch Risiken mit sich bringt und Verluste entstehen können.