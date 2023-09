Indiens explosiv Wachstumsaktien

Indiens Wirtschaft, oft als schlafender Riese bezeichnet, erlebt derzeit ein beispielloses Erwachen. "Elefanten-Rennen" zielt darauf ab, von diesem dynamischen Aufschwung zu profitieren, indem es in die führenden Technologieunternehmen des Landes investiert, die das Tempo des Wachstums bestimmen. Branchenfokus: Dieses Portfolio konzentriert sich hauptsächlich auf den Technologiebereich, der das Herzstück von Indiens raschem Wachstum darstellt. Hierzu gehören Bereiche wie Softwareentwicklung, E-Commerce, Fintech, Biotechnologie und erneuerbare Energietechnologien. Unternehmensauswahl: Wir suchen nach Technologieunternehmen, die in den letzten Jahren ein überdurchschnittliches Umsatz- und Gewinnwachstum verzeichnet haben und die in der Lage sind, dieses Wachstum in den kommenden Jahren fortzusetzen. Besonderes Augenmerk wird auf solide Geschäftsmodelle, innovative Produkte, starke Managementteams und eine klare Marktposition gelegt. Diversifikation: Um das Risiko zu minimieren, wird das Portfolio in eine Vielzahl von Technologieunternehmen investieren, wobei kein einzelnes Unternehmen mehr als 10% des Gesamtportfolios ausmachen wird. Unser Ziel ist es, von Indiens beeindruckendem technologischem Aufschwung zu profitieren und gleichzeitig ein diversifiziertes und nachhaltiges Portfolio aufzubauen, das langfristigen Wert schafft.