Ein in etwa gleichgewichtetes Portfolio mit 20 bis 30 Titeln. Werterhalt und Stabilität hat dabei Priorität über Wachstum. Quartalsmäßiges Rebalancing mit minimalen Handelsaufwand, bei größeren Unstimmigkeiten der Gewichtung wird auch öfters Kapital verschoben. Nur fundamental starke Unternehmen, die auch profitabel sein müssen. Dabei reichen 2 aufeinanderfolgende Quartale mit positiven GAAP-EPS, um gegebenenfalls vor den großen Profitabilitätsausbau dabei zu sein. Es werden offensive und defensive Werte gemischt um eine möglichst Hohe Stabilität und Performance in allen Marktphasen zu erreichen. Die Ausnahme wäre ein wirklicher Crash, bei welchem in der Regel einfach alles abverkauft wird, völlig unabhängig von den fundamentalen Werten. Allerdings werde ich dafür mit Optionsscheinen Hedges aufrechterhalten (Calls auf Inverse ETF oder Puts auf Indizes), wenn die wirtschaftliche Situation es fordert. Black Swan Events wären dabei nur zufällig abgesichert. Konzentrierte Diversifikation ist das Motto, daher sollen nicht weniger als 20 und nicht mehr als 30 Werte im Portfolio sein. Es sollen möglichst alle wichtigen Branchen mit gezielten Einzelwetten abgedeckt werden. Damit soll eine höhere Performance als die Benchmark-Indizes erreicht werden, wobei die Stabilität sich ähnlich oder besser verhält. Als Cash-Reserve sollen auch Anleihen-Fonds, Renten-Fonds und Geldmarkt-Fonds gehalten werden, die Quote dieser hängt vom Marktumfeld, der Wirtschaft und realen Zinsen ab.