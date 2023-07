Langfristiger Investment

Das „wikifolio“ soll in der Regel in ausgewählte langfristig stabile Aktien investieren, mit dem Anlageziel langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Außerdem soll auch in ETFs, Fonds und Anlagezertifikate investiert werden. Lange Haltedauer der Werte. Bei der Auswahl der Anlagewerte soll die bisherige, Performance, Chart-Verlauf, Kennzahlen und die Zukunftsperspektiven die entscheidende Rolle spielen. Grundsätzlich sollen die Werte für eine langfristige Haltedauer ausgesucht werden. Die Werte sollen in der Regel so lange im Portfolio bleiben, bis die vorher festgelegten strategischen Kriterien erfüllt sind. Im Bedarfsfall können einzelne Werte zur Optimierung des Portfolios angepasst oder ausgetauscht werden.