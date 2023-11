Unsere Handelsidee für das Aktiendepot zielt auf langfristiges Wachstum ab. Wir verfolgen eine ausgewogene Strategie, die auf Fundamentalanalyse, Trendfolge und Dividendenrendite basiert. Mit Fokus auf Qualitätsaktien und Diversifikation in verschiedenen Sektoren streben wir nach stabilen Renditen und Risikostreuung. Wir behalten die Märkte im Auge, passen unsere Positionen an veränderte Bedingungen an und suchen nach langfristigen Chancen, um den Wert des Portfolios kontinuierlich zu steigern. Ziel ist es, eine solide Rendite über die Zeit zu erzielen und dabei potenzielle Marktschwankungen zu minimieren