regelbasiertes MargenMonsterWiki

Dieses Wikifolio soll Chancen nutzen, die sich auf der Long-Seite bieten. Ich werde in meinem Wikifolio versuchen, in margenstarke Unternehmen mit günstiger Bewertung zu investieren. Zur Auswahl der Basiswerte soll vornehmlich die Fundamental-Analyse auf die 1000 größten amerikanischen Konzerne verwendet werden. Durch ein regelbasiertes screening werden monatlich die drei margenstärksten Unternehmen mit dem geringsten KGV und KUV automatisch in das Depot gebucht. Mein Ziel ist es, marktunabhängige Werte zu finden.