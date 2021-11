Finanziell frei u.frueh in Rente

Handelsidee

Finanzielle Unabhängigkeit und früh inRente.

Dieses DACH-wikifolio hat zum Ziel früh eine finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen und dadurch früher in Rente gehen zu können.



Es soll in von mir als Performancestarke selektierte wikifolios investiert werden.

Dabei sollen auch wikifolios, die Hebelprodukte enthalten aufgenommen werden können.

Der Anlagehorizont soll langfristig sein.

Ich beabsichtige selber in dieses wikifolio zu investieren.





mehr anzeigen