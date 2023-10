Staatsfond Norway Top200

Investieren in Aktien des Norwegischen Staatsfonds - geprüfte solide Unternehmen nach ethischen Grundsätzen Grundlage ist der Norwegische Staatsfond. Dieser investiert erfolgreich in ca. 10000 Unternehmen. Sämtlichen Investitionen unterliegen ethischen Grundsätze, z.B. keine Waffenhersteller, keine Tabak- oder Cannabisproduzenten sowie bestimmte Voraussetzungen zur CO2-Minimierung. Ich nehme die 200 größten Unternehmen aus dem Fond, die zusammen ca. 50% des Fondsvolumens ausmachen. Darunter sind natürlich sehr große Investitionen wie z.B. Apple, Microsoft. Zur besseren Risikoverteilung investiere ich einen gleichen Betrag in alle 200 Unternehmen. Im Ergebnis besteht das Wikifolio aus 200 erfolgreichen und nach ethischen Grundsätzen handelnden globalen Unternehmen. Die Anpassung der Investitionen nehme ich immer vor, wenn der norwegische Staatsfond seine Investitionen veröffentlicht.