MH-Internationale Aktien Werte

Angelegt werden soll weltweit in Aktien, Fonds, ETF's, Rohstoffe, Immobilien. Durch aktives Management der einzelnen Asset-Klassen Rohstoffe (über entsprechende Vehikel), dividenden- und substanzstarke Aktien sollen einerseits stabile Zinseinkünfte generiert sowie andererseits in Wachstumswerte mit Gewinnpotential langfristig investiert werden. Der Fokus richtet sich nach günstig bewerteten Assets. Besonders für die Investition in Einzelwerte sollen strengere Auswahlkriterien gelten: Starker Markenname (Preisfestsetzungsmacht), globale Präsenz (Marktführer international), mittel- bis hohe Marktkapitalisierung, stetiges Gewinnwachstum. Unternehmen mit nachhaltiger Dividendenzahlung in Höhe von ca. 3,0% oder die eine jährliche Dividendenerhöhung vorweisen können, die aus dem Cashflow bezahlt wird, sollen bevorzugt werden. Zusätzlich soll in Wachstumswerte aufstrebender Unternehmen (Nebenwerte) mit geringerer Marktkapitalisierung investiert werden. Dabei sollen wachsende Unternehmen der unterschiedlichen Sektoren aus Europa und den USA bevorzugt werden Anlagestrategie: Ein Bärenmarkt (Baisse) oder eine Korrektur soll zum Einstieg oder Nachkauf genutzt (Cost-Average-Effekt) werden. Ein Bullenmarkt (Hausse) soll für Teilgewinnmitnahmen genutzt werden, je nach Marktsituation kann die gesamte Position verkauft werden