Pennystocks mit Chancen

Handelsidee

Es sollen Titel im Bereich der Pennystocks bzw. Microcaps in das Wikifolio aufgenommen welche meiner Meinung nach ein deutliches Aufwärtspotenzial besitzen. Eine Auswahl der Titel soll Branchenunabhängig erfolgen. Das Anlageuniversum beschränkt sich rein auf Aktien. Eine definierte Anzahl an Titeln soll es nicht geben. Die Verteilung der Unternehmen im Depot soll nicht nach Marktkapitalisierung erfolgen sondern nach eigenen Gesichtspunkten. Der Anlagehorizont soll langfristig sein und nach dem Prinzip "buy and hold" ablaufen. Als Entscheidungsfindung sollen die technische Analyse, die fundamentale Analyse und sonstige Analyse angewandt werden. mehr anzeigen