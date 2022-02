Phantasie.und.Hybris.2032

Handelsidee

Es werden jeweils 2000,-€ in 50 Unternehmen investiert, welche zumeist in den Kategorien "Spekulation" oder gerne auch "Wachstum" verortet werden können.

Das Ziel ist die 1000 in 10 Jahren.

Es werden nicht nur Unternehmen gekauft, sondern auch Kurse...

Es wird frühestens ab März 2032 verkauft.

Etwaige Dividenden werden wieder investiert.

mehr anzeigen