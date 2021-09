PlatinumGroupPreMiners

Handelsidee

Langfristiges Trading Depot für die 7 aussichtsreichen Pre-Miner Werte im Bereich der Platin Gruppen Metall: Platin, Palladium, Rhodium, etc.

Die PGM sind hauptsächlich als Industriemetalle unersetzlich und die Pre-Miner sollten bald Akquisitionsziel der etablierten Minenunternhemen werden.

Es wird in Zeitbereichen von Quartalen gedacht und versucht die zyklischen Hochs / Tiefs zu handeln.

Palladium ist seit längerem im Angebotsdefizit, es wird aber geglaubt dass die Elektrifizierung von Fahrzeugen und Ersatz durch Platin den Markt wieder in Gleichgewicht bringen kann. Rhodiummarkt ist kürzlich "freigegeben" worden, entsprechend steil haben sich die Kurse Entwickelt. Platin könnte zunehmend als Edelmetall neben Gold und Silber wieder Attraktivität gewinnen. Iridium Ruthenium etc finden zahlreich Anwendungen in der Industrie.



Uran Lagerstätten finden sich oftmals im Zusammenhang. mehr anzeigen