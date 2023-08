Quality Capital

Dieses Wikifolio soll in Aktien investieren. Alle Branchen können in Betracht gezogen werden. Es sollen ausschließlich Aktien gekauft werden, keine Derivate. Die Auswahl soll von Micro/Small- bis Large-Cap alles umfassen. Die Investitionsentscheidungen sollen in erster Linie auf der Fundamentalanalyse basieren. Ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl der Werte sollen etwaige Burggräben sein. Die Haltedauer der Titel ist grundsätzlich mittel- bis langfristig ausgerichtet, kann situationsbedingt aber auch kurzfristiger Natur sein.