Quantomentum

Dieses wikifolio soll in der Regel bis zu ca. 25 Aktien halten, welche nach Value- und Momentum-Kriterien ausgewählt werden sollen. Zum Zeitpunkt der Neukäufe soll darauf geachtet werden, dass die ausgewählten Unternehmen meiner Ansicht nach im Branchenvergleich günstig bewertet sind (zB nach KGV oder EV/EBITDA) und aktuell ein gutes Kurs-Momentum aufweisen. Grundsätzlich kommen Aktien in Frage, welche mindestens eine Marktkapitalisierung von ca. 500 Mio. USD haben. Das so erstellte wikifolio soll dann etwa 6 Monate möglichst unverändert bleiben, um dann eine Neubewertung vorzunehmen und Aktien auszutauschen, die enttäuscht haben. Auch während des Beobachtungszeitraumes von 6 Monaten kann es zu Verkäufen kommen, wenn das Momentum der Aktie deutlich in die Gegenrichtung dreht. Die durchschnittliche Haltedauer der Aktien soll somit im kurz- bis mittelfristigen Bereich liegen. Der regionale Fokus soll in der Regel auf den USA liegen, grundsätzlich können Aktien jedoch weltweit gewählt werden. Klumpenrisiken auf Branchenebene werden bewusst in Kauf genommen.