Investieren mit Hebelwirkung

Handelsidee

Grundsätzlich ist beabsichtigt, in diesem Wikifolio in gehebelte Finanzprodukte, wie zum Beispiel Knock-Out-Zertifikate und/oder Optionsscheine, und/oder gehebelte ETFs zu investieren mit der Zielsetzung, überproportional von wachsenden Kursen der zugrundeliegenden Basiswerte zu profitieren.



Da sich bei fallenden Basiswertkursen aber auch entsprechend überproportionale Verluste ergeben können, soll das Wikifolio unter Berücksichtigung einer wikifolio-spezifischen Risikoeinschätzung angepasst werden können.



Zu diesem Zweck kann das zur Verfügung stehende Kapital teilweise oder vollständig auch in nicht-gehebelte ETFs und/oder Aktien investiert und/oder als Barmittel gehalten werden.



Grundsätzlich soll bei der Wahl der Basiswerte bzw. ETFs ein Schwerpunkt auf Aktienindizes mit Bezug zu den USA oder Deutschland gelegt werden. Es können aber auch Aktien aus dem freigeschalteten Anlageuniversum als Basiswerte gewählt werden. Zudem kann in alle ETFs und/oder Aktien aus dem freigeschalteten Anlageuniversum investiert werden.



Grundsätzlich ist beabsichtigt, das Wikifolio in zeitlichen Abständen von einer oder mehreren Wochen unter Berücksichtigung der vorgenannten wikifolio-spezifischen Risikoeinschätzung zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen, wobei die Prüfung auch ergeben kann, dass das Wikifolio nicht anzupassen ist. Zudem sind Abweichungen von den vorgenannten Zeitabständen möglich.



Die vorgenannte wikifolio-spezifische Risikoeinschätzung basiert dabei auf der persönlichen Risikoeinschätzung des Traders unter Berücksichtigung von statistischen Analysen verschiedener Indikatoren bezüglich Trend und Volatilität. Es werden jedoch weder die Methodik noch die Ergebnisse dieser Analysen oder der Risikoeinschätzung offengelegt.



Aufgrund der Hebelwirkung ist die hier verfolgte Handelsidee besonders risikoreich. Es ist mit einer sehr hohen Volatilität, d.h. mit sehr starken Kursausschlägen, zu rechnen. Insbesondere besteht das Risiko, einen Totalverlust zu erleiden. mehr anzeigen