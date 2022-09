Mehrere Faktor-Zertifikate auf Aktien-Indizes (long/short, unterschiedliche Faktoren) sollen sich so gegenseitig ergänzen, dass in jeglicher Börsenlage Vorteile entstehen können. Ist dies der Fall, so ist beabsichtigt, die Gewinne kurzfristig teilweise zu realisieren, um sie nicht gleich wieder zu verlieren. Es ist zu erwarten, dass alle paar Tage eine Aktion erfolgt. Die Haltedauer der Zertifikate wird i.a. Wochen bis Monate betragen. Quellen für die Entscheidungsfindung: Klassische Charttechnik, technische Indikatoren (MACD, CCI, EMA, Bollinger). Der Vorteil von Faktor-Zertifikaten gegenüber Optionsscheinen oder einfachen Hebel-Zertifikaten besteht darin, dass der zugrundeliegende Hebel von der emittierenden Bank täglich nachjustiert wird. Dies kann bei fortlaufenden Trends hohe Gewinne für das Wikifolio ermöglichen. Umgekehrt sind damit auch hohe Risiken verbunden, welche durch aktives Management begrenzt werden sollen.