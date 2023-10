Undervalued Biotech

Biotechnologie trägt dazu bei, dass das Leben in der Zukunfts lebenswerter wird. Viele Krankheiten und Leiden, die heute nicht oder nur schwer heilbar sind, können durch Biotechnologie in der Zukunft Besserung erwarten. Darüber hinaus werden viele Zivilisationskrankheiten durch die Bevölkerungsstruktur und die Lebensweise in den großen Industrieländern weiter zunehmen. "Abnehmspritzen" sind da erst der Anfang und lassen einen verheißungsvollen Markt erwarten. Das Segment Biotechnologie ist als hochriskant einzustufen. Viele kleinere Biotechnologieunternehmen haben zwar vielversprechende Ansätze, die jedoch oftmals nicht die erwarteten Ergebnisse in medizinischen Studien erzielen. Viele Unternehmen enden daher im Totalverlust. Zwar sollen in diesem Wikofolio Unternehmen mit hoher Qualität gehalten werden, Verluste sind in diesem Segment jedoch nie auszuschließen. Dies sollte jedem Investor in der Biotech-Branche bewusst sein. Das Wikifolio soll in ausichtsreiche Biotechnologie-Unternehmen investieren, die vielversprechende Technologien oder Medikamente in der Pipeline haben, mit denen in der Zukunft eine überdurchschnittliche Performance erzielt werden soll. Auch Unternehmen, die als M&A-Ziele für größere Pharmaunternehmen in Frage kommen, sollen Bestandteil des Portfolios werden. Durch die Zusammenstellung eines attraktiven Portfolio-Mixes wird versucht dem Risiko von Einzelaktien entgegenzuwirken.