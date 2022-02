Top Dachslein

Handelsidee

Es soll in die trendstärksten Aktien aus der DAX-Familie investiert werden:

- aus DAX (40) plus MDAX (50) plus SDAX (70) plus TecDAX (30), zusammen 190 Aktien. Da die meisten Aktien aus dem TecDAX auch im DAX, MDAX oder SDAX enthalten sind, sind es ca. 160 Aktien (Stand Februar 2022).



Aus verschiedenen Quellen können die zur Berechnung notwendigen Daten downgeloadet werden um sie in einem Excel-Sheet zu verarbeiten.

In Excel sollen diejenige Aktien herausgefiltert werden, die in der (jüngste) Vergangenheit eine gute Performance aufgewiesen haben.



Die "Besten" sollen einen höheren Anteil haben als die "Weniger Gute".



Regelmäßig soll die Zusammenstellung des wikifolios überprüft und gegebenenfalls neu justiert werden.



Ich beabsichte selber in diese wikifolio zu investieren.