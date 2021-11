Bergers Top Supertrend Werte

Handelsidee

(English, French, Spanish translation see below)

Eine Auswahl der besten SupertrendAktien die vom Berger Supertrend Werte abgeleitet wurde. Dabei wird die Fixe Zusammenstellung nach Veröffentlichung nur noch verändert, wenn sich bei einem Unternehmen erhebliche Veränderungen einstellen, die einer Zugehörigkeit zu der Auswahl nicht mehr rechtfertigen. Vor einem Austausch wird diese Maßnahme vorher hier veröffentlicht. Ansonsten bleibt die Gewichtung und Auswahl fixiert.

------------------

A selection of the best Supertrend stocks derived from the Berger Supertrend values. After publication, the fixed composition is only changed if a company undergoes significant changes that no longer justify its inclusion in the selection. Prior to a change, this measure will be published here beforehand. Otherwise, the weighting and selection remain fixed.

------------------

Une sélection des meilleures actions Supertrend dérivées des valeurs Supertrend de Berger. Après la publication, la composition fixe n'est modifiée que si une entreprise subit des changements importants qui ne justifient plus son inclusion dans la sélection. Avant un changement, cette mesure sera publiée ici au préalable. Sinon, la pondération et la sélection restent fixes.

-------------------

Una selección de los mejores valores Supertrend derivados de los valores Berger Supertrend. Tras la publicación, la composición fija sólo se modifica si una empresa sufre cambios significativos que ya no justifican su inclusión en la selección. Antes de un cambio, esta medida se publicará aquí previamente. En caso contrario, la ponderación y la selección permanecen fijas. mehr anzeigen