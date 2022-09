UNICORN Invest Basket I

UNICORN ETF Basket fokussiert sich vorwiegend auf ETF`S (solange es noch keinen Theman ETF am Markt dafür gibt, wird ein entsprechender Aktienfonds und/oder Aktien verwendet) mit vorwiegend Schlüsseltechnologien, Zukunftsthemen und Megatrends. Ergänzt und gemischt durch weltweite Indexe wird das Risiko reduziert. Es können auch auch ETF`S mit Hebel zum Einsatz kommen (max 5-10 % der Positionen). Dieses Portfolio wird zudem gestützt auf vorgängige, jahrelange nachweisliche eigene Depots und Invests in Wikifolio anderer. Nur ETF`s/Aktien/Fonds mit einer positiven eigenen Erfahrung aus meinen eigenen Depots, werden diesem ETF Wikifolio zugeführt bzw. bei Bedarf ausgetauscht. Zukunftstrends wie bspw Wassertechnologien, Green Energy , Digitalisierung, Blockchain, globale Erderwärmung, Gesundheitspflege, künstliche Intelligenz, Automation & Robotik, Kommunikationstechnologien bis zur Beimischung von Krypto Baskets (ETP`S) werden hier mit Synergieeffekten vereint. Dieses Wikifolio streut so breit wie möglich in verschiedene Bereiche, Technologien und Länder und verwendet ergänzend anteilig die größten ETF Indexe zur Glättung. Das Risiko wird durch Vielfältigkeit und breite Streuung in ETF`s bestmöglich reduziert und unterliegt mehr als 10 Jahren erfolgreicher Anlageerfahrung. Die Werte sollen grundsätzlich durch techn. und Markt Analysen ausgewählt werden. Hier sollen auch langjährige Vergleichsindikatoren zur Anwendung kommen Dieses ETF Wikifolio bietet somit auch eine Möglichkeit zum mittel als auchlangfristigen Vermögensaufbau. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass ETF`s nachweislich viel handelsgünstiger als Einzelaktien und Aktienfonds sind und nicht aktive sondern passive Index Investments (bspw. DAX/STOXX-Indizes) darstellen; meist mit besseren Nettorenditen. Es werden sowohl Sparraten ab 25 € als auch Einmaleinzahlungen in das Wikifolio ermöglicht.