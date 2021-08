Handelsidee

In diesem Wikifolio soll ausschließlich Aktien investiert werden.

Es ist geplant, durch eine sehr breite Streuung der Titel in der Regel branchenübergreifend zu investieren und so den Verlust idealerweise so gering wie möglich zu halten.

Es ist hauptsächlich beabsichtigt, in aus meiner Sicht unterbewertete Aktien zu investieren.

Die Auswahl der einzelnen Papiere soll überwiegend durch eine fundamentale Analyse erfolgen, aber auch der Chart kann grundsätzlich zur Entscheidungsfindung herangezogen werden.

Das Thema dieses Wikifolios ist Umwelt. mehr anzeigen