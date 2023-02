Finanzberatung-Schmitt Wachstum

Was wird langfristig besser abschneiden? Wachstumswerte oder Dividendentitel? Das wird sich zeigen! Mit diesem Portfolio wird in Wachstumswerte investiert während unser ebenfalls auf Wikifolio veröffentlichte Dividenstrategie überwiegend in solide Dividendenwerte investiert. Mit einer ausführlichen Fundamental-, Kennzahlen- und technischen Analyse mithilfe von Tools und Mitgliedschaften bei Aktien.guide, Traderfox, Marketscreener, Wir lieben Aktien, Eulerpool und einigen mehr, versuchen wir die 30 Wachstumsaktien herauszufiltern, die langfristig das Potential haben, besser als der MSCI World zu performen. Diese 30 Aktien werden ungefähr gleich gewichtet (equal weight). Die technische Analyse findet ebenfalls Anwendung, dient jedoch eher dem passenden Einstieg in einige Werte, die sich auf der Watchlist befinden. Es sollen immer 100% investiert sein. Bei der Auswahl wird nicht nur das Wachstum berücksichtigt, sondern insbesondere auch die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells sowie wichtige Finanzkennzahlen. Das Portfolio wird vierteljährlich aktualisiert. Aufgelegt wurde das Portfolio am 01.01.2023. Dementsprechend werden immer zum 01.04., 01.07.,01.10 sowie 01.01. Anpassungen getätigt und mögliche Dividenden reinvestiert.