wsbAktien22

Eckpfeiler der Handelsidee: Gehandelt wird mit den WSB Memes Aktien die geläufig sind. Hierbei werden niemals mehr als 22 verschiedene Aktien aufgenommen und auch niemals weniger als 5 verschiedene Aktien um ein Mindestmaß an Streuung zu sichern. Gehandelt werden die WSB Aktien die Chancen auf einen Short Squeeze haben, da sie zu extrem Leerverkauft wurden. Handelswerte: Aktien die unterbewertet scheinen und vor allem häufig Leerverkauft wurden. Handelspläne: Bei einer x10 (Verzehnfachung) wird auf jeden Fall etwas verkauft und in eine schlechter laufende WSB Aktie reinvestiert um das Portfolio zu rebalancieren. Es kann aber auch schon bei einer Verdoppelung etwas Gewinn realisiert werden um in eine schlechter laufende Aktie reinvestiert zu werden. Halten von Wertpapieren: Gehalten werden die Aktien unbegrenzt lange, es spielt nur der Gewinnzuwachs eine Rolle. Der Gewinnzuwachs sollte sich im Zeitraum von 1 bis 12 Monate zeigen. Quellen zur Entscheidungsfindung: Die Quellen liegen auf Medien Seiten und Foren (Communitys), aber vor allem auch den direkt ersichtlichen Gewinnzuwächsen.