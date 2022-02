Handelsidee

Im wikifolio Die Zeiten wird in neuartiger Weise mit einer auf die Dimension Zeit abstellenden und sich daraus gliedernden Anlagestrategie eine solide Rendite angestrebt. Der Schwerpunkt der Beteiligungen liegt auf Aktien, die überwiegend mittel- bis langfristig gehalten werden; neben diesen können auch Positionen in Derivaten, ETFs, ETCs, Fonds, Anleihen usw. eingegangen werden. Grundsätzlich ist die Verfügbarkeit sämtlicher Anlageassets aus dem bei wikifolio handelbaren Finanzinstrumentarium gegeben. Gehebelte Produkte dienen primär der Fokussierung auf zeitliche Faktoren (Tempus) und verfolgen vornehmlich einen auf Opportunitäten abzielenden event driven-Ansatz. Aktienanlagen können auch stark einer temporalen Positionssteuerung nach saisonalen Kriterien - etwa an Quartalszahlenterminen und Dividendenausschüttungen orientiert - unterliegen. Außerdem wird v.a. über Aktien auch gezielt zukunftsgerichtet (Tempus Futurum) in Unternehmen investiert, die mit Blick auf die Märkte von morgen durch Innovationsstärke und Positionierung in Richtung technologischer Avantgarde aussichtsreich erscheinen. Das wikifolio Zeiten bzw. Tempora setzt sich in seinem methodischen Aufbau folglich ganz wesentlich aus den Anlageaspekten Tempus (=alles Zeitbezogene) und Tempus Futurum (=Futurologie-Investments/Zukunftsrelevanz) zusammen. mehr anzeigen