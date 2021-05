Die heißesten Aktien der letzten Woche

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei Siemens Energy. Obwohl die Aktie charttechnisch nicht viel hermacht, schienen die jüngsten Quartalszahlen Trader zum Kauf zu motivieren. Der Siemens Energy gelang eine Verdoppelung des Profits. Getrieben waren die Gewinne hauptsächlich durch das Geschäft mit erneuerbaren Energien. Für den gleichzeitigen Umsatzrückgang des Konzerns war vor allem die Sparte „Gas and Power“ verantwortlich.