Die heißesten Aktien der letzten Woche

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche beim US-amerikanischen Erdöl- und Erdgas-Unternehmen Occidental Petroleum . wikifolio-Trader kauften die Aktie letzte Woche, nachdem zuvor bekannt wurde, dass Star-Investor Warren Buffett seine Anteile am Unternehmen deutlich aufstockte.

All time high and low

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei deutschen Telekommunikationsunternehmen Freenet. wikifolio-Trader kauften die Aktie, nachdem das Wertpapier auf Wochensicht rund 17 Prozent an Wert verlor. Zugeschlagen hat unter anderem Ingo Weiß ( Folder). Er erklärt: „Ein Absturz um 17 Prozent ist nicht nachvollziehbar. Die Dividende und die Zukunftsaussichten passen. Zahlen wie KGV, Verschuldung und freier Cashflow sehen für mich nach wie vor gut aus. Guter Kurs zum Nachkaufen, vor allem bei einer Dividendenrendite um die 7 Prozent.“ In Weiß wikifolio IW-Invest ist die Freenet-Aktie derzeit mit 14,7 Prozent gewichtet.