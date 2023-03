Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Commerzbank-Rally im Fokus

Die Commerzbank-Aktie hat auf Jahressicht 94 Prozent Performance erzielt. Allein in der letzten Woche betrug das Kursplus 9,2 Prozent. Für die steile Rally ist neben dem zuletzt erfolgten Dax-Aufstieg der Bank vor allem die Zinswende verantwortlich. Bei der Präsentation der letzten Quartalszahlen wurde die Prognose beim Nettozinseinkommen auf 6,5 bis 7,1 Milliarden Euro angehoben. Zuvor hatte die Commerzbank mit dem unteren Ende dieser Range gerechnet.

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Commerzbank 9.23% Marktsentiment 2 Hensoldt 7.00% Top 100 Community Aktien M 3 FirstSolar 29.23% Aktien-Chance 4 ELMOS Semiconductor 6.93% Marktsentiment 5 Banco Santander 8.59% PertDiv

Viele wikifolio Trader scheinen angesichts des weiterhin bestehenden Inflationsdrucks an eine Fortsetzung der Rally zu glauben und griffen darum letzte Woche bei der Aktie zu. Und was denkst du, wird die Commerzbank-Aktie weiter steigen oder steht eine Korrektur bevor?

Buying the Dip: GFT Technologies unter Druck

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 GFT Technologies -5.10% Tradingchancen deutsche Aktien 2 Eurofins Scientific -6.16% Nebenwerte Europa 3 Hexagon Puru -8.71% Special Situations long/short 4 Modern Plant Based Foods -17.21% ESG global - Nachhaltigkeit 5 Zscaler -9.80% Wikirobot

Der deutsche IT-Dienstleister GFT Technologies ist letzte Woche nach Vorlage starker Q4-Zahlen unter Druck geraten. Die Aktie verlor auf Wochensicht -5,2 Prozent an Wert. So stiegen zwar Umsatz (+ 29 %) und Gewinn (+ 55 %) deutlich, einige Marktteilnehmer kritisieren jedoch die fehlende „Fantasie“ beim Ausblick. wikifolio Trader ließen sich davon allerdings nicht verunsichern und kauften die Aktie. Ein Blick auf das Trading Sentiment zeigt, wie beliebt GFT Technologies in der letzten Woche war:

Trading Sentiment In der letzten Woche wurde die GFT-Technologies-Aktie 129-mal gehandelt. Fast 100 dieser Trades waren Käufe.

Taking Profit: Gewinnmitnahmen bei GK Software

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 GK Software 28.95% Nebenwerte Europa 2 Adobe 6.55% Rendite-Chance 3 Nagarro 8.97% Tradingchancen deutsche Aktien 4 Sabina Gold & Silver 7.08% Hard'n'Heavy - Krisensichere Investments 5 Aixtron 14.35% Tradingchancen deutsche Aktien

Gewinne mitgenommen haben wikifolio Trader letzte Woche unter anderem beim Cloud-Anbieter GK Software . Die Aktie schoss auf Wochensicht 28,8 Prozent in die Höhe, nachdem bekannt wurde, dass der japanische IT-Riese Fujitsu den deutschen Nebenwert für 190 Euro je Aktie übernehmen will. Über den Kurssprung freute sich unter anderem Holger Degener ( Schneeleopard ): „Nach dem Übernahmeangebot von Fujitsu habe ich hier Gewinne mitgenommen.“ Mit dem GK-Software-Trade in seinem wikifolio Dividende und Eigenkapital Deutschland erzielte Degener eine Performance von +62,4 Prozent.

Dividende und Eigenkapital Deutschland Schneeleopard DE000LS9AKT4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +308,9 % seit 03.06.2012 +1,1 % 1 Jahr 0,62 × Risiko-Faktor EUR 4.751.585,47 Investiertes Kapital

Jumping the Ship: Morphosys streicht Stellen

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Liveperson -7.53% Nordstern 2 ABO Wind -5.93% TribalTrading Hedge 3 New Work -11.34% Systematic Momentum Deutschland 4 OEKOWORLD -5.11% Doppelanalyse (Chance) SL+ 5 Morphosys -5.68% Top 100 Community Aktien M

Bei fallenden Kursen verkauft haben wikifolio Trader letzte Woche unter anderem die Aktie des Biotechnologie-Unternehmen Morphosys . Vorstandschef Jean-Paul Kress hat angekündigt die präklinische Forschung des Unternehmens einzustellen und rund 70 Jobs zu streichen. Die Aktie reagierte mit einem Kursrutsch (-5,7 %). Kress begründet die Entscheidung mit dem schwierigen Marktumfeld für die Branche. Morphosys will das eingesparte Geld in die Entwicklung von Krebstherapien investieren. Derzeit laufen drei Phase-3-Studien in diesem Bereich.

Positive Ergebnisse dieser Studien hätte das Biotechnologie-Unternehmen bitter nötig. In unserem aktuellen Health-Aktien-Check belegte Morphosys den vorletzten Platz. Ein Blick auf untenstehenden Chart zeigt, dass die Aktien der Morphosys-Konkurrenten BB Biotech und Evotec in den letzten Jahren zwar ebenfalls stark korrigiert haben, die Verluste bei Morphosys aber deutlich größer ausgefallen sind.

Mit dem Unterwasser Format wird die Entfernung des Aktienkurses vom Allzeithoch im betrachteten Zeitraum in Prozent dargestellt.

Top-Trade der Woche: + 191,8 Prozent

Einen der Top-Trades der Woche erzielte Holger Degener ( Schneeleopard ) am 02.03. In seinem wikifolio Dividende und Eigenkapital Deutschland verkaufte er EnviTec-Biogas -Aktien mit einem Gewinn von 191,8 Prozent. Das Wertpapier hat sich Degener 2014 erstmals ins wikifolio gelegt. Nach dem jüngsten Verkauf ist die EnviTec-Aktie noch mit 0,6 Prozent Gewichtung in dem 94 Aktien umfassenden wikifolio enthalten.

Dividende und Eigenkapital Deutschland Schneeleopard DE000LS9AKT4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +308,9 % seit 03.06.2012 +1,1 % 1 Jahr 0,62 × Risiko-Faktor EUR 4.751.585,47 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 14,0 Prozent

