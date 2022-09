JB Allwetterstrategie

Die Strategie basiert auf einem quantitativen Modell, das der Studie GTAA Top3 von Mebane Faber ähnelt. Für die Portfoliokonstruktion und -allokation stehen 20 Anlageklassen zur Verfügung - Anleihen und Gold eingeschlossen. Wir investieren immer in die fünf bestperformenden Anlageklassen der letzten 1, 3, 6 und 12 Monate, die ebenso über dem 200-Tages-Durchschnitt liegen. Sollte eine Anlageklasse zwar in der Rendite sehr stark sein, aber unter dem 200-Tages-Durchschnitt liegen, wird das Kapital in einem Geldmarktfonds geparkt. Die Ausrichtung des Portfolios wird stringent monatlich angepasst. Ziel der Strategie ist es, einerseits Verluste zu begrenzen und andererseits bei steigenden Märkten speziell in die Trendwerte zu investieren