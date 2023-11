Kapitalwolf Gesundheitswesen investiert in Unternehmen aus dem Bereich Pharma, Standardmedikation, Medizintechnik und -forschung, Biotechnologie, Gesundheitseinrichtungen sowie Vertrieb von Medizinprodukten. Beimischungen aus anderen Branchen sind bis zu 10 % möglich, sofern diese einen Bezug zum Investitionszweck haben, z.B. aus dem Bereich Sport. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die mit möglichst vielen benannten Marken am Markt vertreten sind und eine Dividende zahlen. Hierbei wird ein besonderer Fokus auf Unternemen aus den USA gelegt, ohne eine konkrete Länderrestriktion zu vertreten. Die Ausrichtung der Unternehmen ist global. Finanzinstrumente belaufen sich im Wesentlichen auf Einzelwerte in Aktien und Discountzertifikaten. In einem Umfang von bis zu 30 % kann ein Investment in Fonds oder ETFs erfolgen. Kapitalwolf Gesundheitswesen verfolgt aufgrund der Herausforderungen in Sachen Demografie eine langfristige Investitionsstrategie, die beabsichtigt eine im Durchschnitt stabile Rendite zu generieren.