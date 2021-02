Finanzielle-Freiheit.me WFolio

Handelsidee

Wikifolio von finanzielle-Freiheit.me



Das Wikifolio soll in chancenreiche Growth-Titel investieren. Als bei Beimischung können auch Dividenden- und Value-Titel aufgenommen werden.



Es ist geplant die jeweiligen Werte mittel- bis langfristig zu halten.



Ich bemühe mich möglichst frei von medialen Einflüssen und nur nach sorgfältiger Recherche in jeweils passende Werte des wikifolio.com Anlageuniversums (hauptsächlich sind Aktieninvestments geplant) zu investieren.



Als Quellen für die Entscheidungsfindung kommen grds. Analystenberichte, Ad-hoc Mitteilungen der Unternehmen, Finanznachrichten und sonstige Investor Relations in Frage. mehr anzeigen