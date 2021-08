Handelsidee

Dieses wikifolio soll von einer trendorientierten Handelsidee geprägt sein.



Es ist beabsichtigt maximal 5 Aktien in das Portfolio aufzunehmen - welche in der Regel mit Hebelprodukten auf Währungen, Rohstoffe und Indizes sowohl long als auch short unterstützt werden. Investitionsgründe können beispielsweise eine markttechnische Situationen sein, vor allem die Gesamtmarktanalyse (wie Crossover, Prozent-, Bollingerbänder), aber auch Positionierungen von Director Dealings sollen mit in die Bewertung einfließen.



Der Anteil der Aktien zu den Hebelprodukten soll angemessen und ausgewogen sein - es sollen jedoch nie mehr als etwa 25% des Gesamtwertes in Hebelprodukte investiert werden.



In manchen Fällen können auch Anlagezertifikate zum Einsatz kommen.



Der Anlagehorizont soll überwiegend kurzfristig sein.