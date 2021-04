Smart Preference

Handelsidee

Das Wikifolio soll einen Mix aus Value und Growth-Aktien abbilden.

Die Entscheidung erfolgt auf Research-Kriterien und persönlicher Einschätzung der Ertragserwartung.

Dabei fließen 20 Jahre Börsenerfahrung und Wissen aus der Finanzmathematik ein.

Es soll in geringem Ausmaß auch in Zertifikate investiert werden, jedoch max. 5% des Portfolios.

Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig einzustufen.