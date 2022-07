High Quality Deep Value

Diese Strategie ist angelehnt an Joseph Piotroski. Piotroski hat die Strategie in einem Forschungsbericht im Jahre 2000 publiziert. Sie trägt den Titel „Value Investing: The use of historical financial statement information to Separate Winners from Losers“. Er stellte in diversen Backtests fest, dass die Strategie den Markt outperformte. Konkret umgesetzt soll die Strategie aus einem Korb von "Deep-Value Aktien" (Werte mit geringen KursBuchwertVerhältnissen) die qualitativ hochwertigsten Aktien (Werte mit einem hohen Piotroski F Score) ausfindig machen. Die Strategie funktioniert laut Piotroski besonders gut bei Small Caps, deshalb soll der Fokus in diesem wikifolio auf Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung ausgerichtet sein. Des Weiteren strebe ich an, das Portfolio möglichst breit zu streuen und bei Bedarf -zum Versuch der Absicherung- von inversen ETFs Gebrauch zu machen.