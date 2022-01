Aktien Schwankungen oder Halten

Handelsidee

Dieses Musterdepot beabsichtigt, Preisschwankungen von Aktien auszunutzen. gegebenenfalls aber auch Haltephasen zu haben.

Nach dem Kauf von Aktien werden diese - möglichst bei angemessenem Gewinn - wieder verkauft und vorzugsweise bei gesunkenen Preisen wieder zurückgekauft. Aktien, deren Preis gefallen sind, werden in der Regel gehalten oder sogar nachgekauft, in der Hoffnung, dass sich ihr Preis wieder erholt.

Es sollen möglichst mehrere Aktien im Portfolio vorhanden sein, in der Hoffnung, dass sich immer einige auf einem geeigneten Preisniveau zum Handeln befinden.

Gegebenenfalls kann es aber auch trotz Kursanstieg zu Stillhaltephasen nach dem Kauf kommen.

Auswahlkriterien der Aktien sind in der Regel eine niedriges KGV und eine angemessene Dividendenrendite. mehr anzeigen