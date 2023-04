Suchmaschinen-Race: Wer hat die Nase vorn - Alphabet oder Microsoft?

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Aktie von Alphabet zu sehen! Registrieren Login

Vor allem der mit großer Spannung und nach der jüngsten Krise auch einer gewissen Sorge betrachtete Bankensektor wusste positiv zu überraschen. In der kommenden Woche schlägt nun die Stunde der High-Tech-Konzerne. Am Dienstag steht der Bericht fürs erste Quartal der Google-Mutter Alphabet an. Analysten rechnen im Konsens mit einem leichten Umsatzanstieg auf ca. 70 Mrd. US-Dollar sowie einem von 1,23 auf 1,07 Dollar sinkenden Gewinn je Aktie.

Trotz der Erwartung einer sinkenden Profitabilität raten 90 Prozent der Researchhäuser zum Kauf der Aktie. Im Schnitt trauen die Analysten der Alphabet-Aktie ein durchschnittliches Kurspotential von gut 18 Prozent zu:

Frontalangriff auf die Marktführerschaft

Noch viel mehr als die vergangenen Ergebnisse dürfte Anleger interessieren, wie Alphabet mit dem drohenden Verlust von Marktanteilen im Segment der Internet-Suchmaschinen umgeht. Durch die ChatGPT-Euphorie rund um Microsoft und deren Suchmaschine Bing scheint die fast schon monopolartige Stellung von Google ernsthaft in Gefahr zu geraten. Berichten zufolge denkt etwa Samsung über einen Wechsel der Standard-Suchmaschine bei seinen Geräten nach. Stoppen kann Alphabet diesen Trend wohl nur, indem sie ChatGPT ein vergleichbares und möglichst noch leistungsfähigeres Produkt gegenüberstellen. Der Konzern hat entsprechende Maßnahmen bereits angekündigt und will konkret KI-gestützte Funktionen bei der Google-Suche einführen.

Zuversicht gepaart mit Vorsicht

Der Suchmarkt steht vor einem Umbruch und man weiß nie, wie das ausgeht. Stefan Heizmann einmaleins

Stefan Heizmann ( einmaleins ) ist ein großer Fan von Alphabet. In seinem vor fast zehn Jahren eröffneten wikifolio Zinsfuß ist die „A“-Aktie mit einem Depotanteil von fast 11 Prozent der am stärksten vertretene Titel. Bis gestern Vormittag war die Gewichtung sogar noch deutlich höher. Gut 40 Prozent seiner Anteile hat er dann aber verkauft und dies mit der oben angesprochenen Gefahr begründet: „Ich denke zwar, dass Alphabet bei KI-Systemen gut aufgestellt ist. Trotzdem steht der Suchmarkt vor einem Umbruch und man weiß nie, wie das ausgeht. Da Suche und Werbung das Hauptgeschäft von Alphabet sind, möchte ich das Risiko hier etwas begrenzen.“

Dieses insgesamt recht konsequente Vorgehen hat dazu geführt, dass der nach unterbewerten Aktien suchende Trader den maximalen Verlust seit Beginn stets bei unter 40 Prozent halten und gleichzeitig eine Performance von 260 Prozent erzielen konnte. Im Jahresdurchschnitt brachte es das wikifolio damit auf ein Plus von über 14 Prozent.

Zur Person: Stefan Heizmann IBM. Das war die erste Aktie, die Stefan Heizmann kaufte. Leider kein Erfolg, sagt er. Macht nichts. Mit Erfahrung und Ruhe kommt auch am Aktienmarkt die Rendite. Heute schleicht sich Heizmanns wikifolio Zinsfuß immer mal wieder in die Top-Ranglisten auf wikifolio.com. Seit 2013 zimmert er an einem Track Record, der sein Depot zurecht zu einem der Besten macht. Was tut er? Er setzt ausschließlich auf Aktien und präferiert dabei Papiere von konjunkturunabhängigen Unternehmen, die eine gewisse Mindestgröße vorweisen können. Simpel, nachvollziehbar und bislang auch einträglich.

Zinsfuß einmaleins DE000LS9LY44 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +255,8 % seit 20.09.2013 -11,1 % 1 Jahr 0,76 × Risiko-Faktor EUR 603.073,33 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +14,2 Prozent

230 Prozent Teilgewinn realisiert

Mario Schiefer ( investMS ) konzentriert sich in seinem wikifolio Marktführer Weltweit auf führende Unternehmen, die „über spezifische Wettbewerbsvorteile jene Wachstumsmöglichkeiten nutzen wollen, die sich in aufstrebenden Wirtschaftsräumen bieten“. Das bescherte ihm seit Ende 2013 einen jährlichen Wertzuwachs von 7 Prozent bei einem maximalen Drawdown von 34 Prozent. In dem mit 30 Werten aktuell prall gefüllten Portfolio kämpft Alphabet zusammen mit AT&S um die Vormachtstellung. Beide Aktien kommen auf einen Depotanteil von 8 Prozent. Auch dieser Trader hat sich zu Wochenbeginn von einem (allerdings nur sehr kleinen) Teil seiner Alphabet-Papiere getrennt. Kommentiert hat er die Trades nicht, dafür aber einen Gewinn von 230 Prozent eingetütet.

Marktführer Weltweit investMS DE000LS9EVV9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +90,3 % seit 27.10.2013 -6,3 % 1 Jahr 0,72 × Risiko-Faktor EUR 9.511,44 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +7,0 Prozent

Und wie schätzt wikifolio Gründer Andreas Kern die Aussichten von Google ein? Im Börsenradio-Podcast verrät er, was er denkt:

Investmentchance AI? Wo wikifolio Gründer Kern das größte Potenzial sieht

