Amazon beschert seine Aktionäre schon etwas früher

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Amazon-Aktie zu sehen! Registrieren Login

Dabei ist zumindest das Besorgen der Geschenke im Vergleich zu früher deutlich entspannter geworden. Statt sich durch überfüllte Einkaufsstraßen und Kaufhäuser zu quetschen - wenn man es dann endlich mal in die Stadt geschafft und einen Parkplatz gefunden hat – kann man heute ganz gemütlich von der Couch aus shoppen und die Geschenke per Knopfdruck im Internet bestellen.

Dabei ist zumindest das Besorgen der Geschenke im Vergleich zu früher deutlich entspannter geworden. Statt sich durch überfüllte Einkaufsstraßen und Kaufhäuser zu quetschen - wenn man es dann endlich mal in die Stadt geschafft und einen Parkplatz gefunden hat – kann man heute ganz gemütlich von der Couch aus shoppen und die Geschenke per Knopfdruck im Internet bestellen.

Trotz Kursexplosion bleiben Analysten bullish

Und weil der Online-Handel immer mehr an Bedeutung gewinnt, stehen Unternehmen wie Amazon in dieser Jahreszeit natürlich besonders im Fokus. Denn obwohl der ehemalige Buchhändler längst über diverse andere Kanäle (v.a. das Cloud-Geschäft) gutes Geld verdient, wird zumindest der meiste Umsatz immer noch über den Online-Store generiert. Die Erwartungen an das noch wenige Tage laufende Schlussquartal sind dabei groß. Ende Oktober hatte Amazon einen Q4-Umsatz zwischen 160 Milliarden und 167 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Das wäre ein Anstieg zwischen 7 und 12 Prozent. Nach den als „großer Erfolg“ gefeierten „Prime Deal Days“ im Oktober liegen die Konsensschätzungen der Analysten sehr nahe am oberen Ende des Ziel-Korridors.

Die Aktie von Amazon hat sich seit Ende des abgelaufenen Jahres mittlerweile fast verdoppelt und ist gerade auf den höchsten Stand seit 20 Monaten geklettert. Der charttechnische Widerstand bei 146/147 Dollar, der sich im Juli und September noch als zu hohe Hürde erwiesen hatte, wurde in den vergangenen Tagen endgültig geknackt. Damit scheint der Weg in Richtung des Konsens-Kursziels der Analysten frei zu sein. Die taxieren den fairen Wert der Aktie laut aktien.guide auf 177 Dollar. Erstaunlich ist dabei, dass 56 von 57 Banken Amazon zum Kauf empfehlen.

Top-Trader setzen auf den Online-Riesen

Bei wikifolio.com zählt Amazon regelmäßig zu den am häufigsten gehandelten Aktien. Aktuell ist der Titel in fast 15 Prozent aller Musterdepots vertreten und damit einer der beliebtesten Werte. Auch viele Top-Trader lieben die Aktie, so wie Richard Dobetsberger ( Ritschy ), der in seinem wikifolio UMBRELLA auf Unternehmen mit einem großem Innovationspotential setzt und bei Amazon zurzeit mit 36 Prozent im Plus liegt.

UMBRELLA Ritschy DE000LS9AVX3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +1.636,1 % seit 16.09.2012 EUR 24.878.351,53 Investiertes Kapital +12,0 % Performance (1 J) 23,0 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +28,8 Prozent

Bei Christian Thiel ( sparstrumpf ) und dessen wikifolio Global Champions weist Amazon als momentan drittgrößte Position sogar einen Buchgewinn von 345 Prozent aus. Der Trader will hier in die „besten Aktien der Welt“ investieren, die „wirkliche Champions in ihrem Marktsegment sind“. Diese Werte sollen dann möglichst langfristig gehalten werden, sofern es keine unvorhersehbaren Geschehnisse gibt. Beide Top-Trader beeindrucken schon lange mit durchschnittlich zweistelligen Jahresrenditen.

Global Champions sparstrumpf DE000LS9JLH8 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +167,4 % seit 13.01.2016 EUR 7.916.771,39 Investiertes Kapital +25,2 % Performance (1 J) 19,1 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: 13,1 Prozent

„Eine Aktie, welche in keinem Tech-Depot fehlen sollte“

Seit Eröffnung seines auf Jahreshoch notierenden wikifolios Tech-Growth-Innovation in diesem Sommer ist Jakob Holub ( Atomos ) bei Amazon investiert. Bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont setzt der Trader in diesem Portfolio auf die seiner Meinung nach „besten und vielversprechendsten Unternehmen der Gegenwart und Zukunft“, wobei der Schwerpunkt auf Growth und Tech liegen soll. Den Bestand an Amazon-Aktien hat der Trader in den vergangenen Tagen und Wochen sukzessiv ausgebaut. Aktuell zählt der Online-Gigant zusammen mit den ähnlich hoch gewichteten Aktien von Alphabet und Microsoft zu den Top-3 des Portfolios. Das Kursplus beträgt 11 Prozent. In seinem Ende November erschienenen Kommentar untermauert der Trader seine Begeisterung für das Unternehmen: „Rekordumsätze in der Black Friday Woche. AWS führend in der Cloud. Anziehendes Werbegeschäft. Eine steigende Anzahl von Prime-Nutzern (vor allem jüngere Menschen, welche dann wohl ein Leben lang Amazon-Kunden bleiben). Steigender Free Cashflow, um Investitionen und Forschung voranzutreiben. Eine Aktie, welche in keinem Tech-Depot fehlen sollte“.

Tech-Growth-Innovation Atomos DE000LS9UQX1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +20,0 % seit 22.08.2023 EUR 60.241,52 Investiertes Kapital +8,5 % Performance (1 M) - Volatilität (Max) Perf. seit August 2023: +20,2 Prozent

Mehr spannende News und Einschätzungen zu heißen Aktien... Weitere Magazine-Artikel