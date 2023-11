Antares Vision: Profi-Trader wittern Schnäppchenkurse

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Antares Vision-Aktie zu sehen! Registrieren Login

Ein solcher Kandidat könnte (!) die Aktie von Antares Vision sein. Bei dem Unternehmen handelt es sich um eine italienische Technologiefirma, die weltweit Visionskontrollsysteme und Rückverfolgbarkeitslösungen sowie die damit verbundenen Dienstleistungen für den Lebensmittel-, Pharma-, Druck- und Glasmarkt anbietet. Der Großteil der Umsätze wird in Nord- und Südamerika generiert, gefolgt von Europa und dem Heimatland Italien. Im ersten Halbjahr (Zahlen vom 11. September) hatte Antares Vision Umsatz und bereinigtes EBITDA zwar um 20 bzw. 29 Prozent steigern können, musste dem Strich aber eine deutliche Ausweitung des Nettoverlustes von 1,8 Mio. auf 7,3 Mio. Euro verkraften. Zudem enttäuschte der Ausblick, der in dem vor zwei Wochen veröffentlichten Q3-Bericht zumindest bestätigt wurde.

Über 60 Prozent Kursrückgang nach neuer Prognose

Der Aktienkurs war nach den Halbjahreszahlen regelrecht in sich zusammengebrochen. Innerhalb weniger Wochen verlor Antares Vision in der Spitze mehr als 60 Prozent an Wert. Seit Ende Oktober läuft auf ermäßigtem Niveau der Versuch einer Bodenbildung. Die zwei bei aktien.guide hinterlegten Analystenstudien (vermutlich von Equita und Intermonte) beinhalten Kursziele von 4,40 bzw. 4,70 Euro. Beides liegt deutlich über dem aktuellen Niveau der Aktie. Allerdings haben die Researchhäuser ihre Prognosen in den vergangenen Monaten sukzessiv an die schwache Entwicklung des Aktienkurses (und wahrscheinlich auch der Geschäftszahlen) angepasst. Anfang 2022 lag das Konsens-Kursziel jedenfalls noch bei 14 Euro und der Aktienkurs bei 12 Euro.

Top-Trader Nummer eins

Ein großer Fan von Antares Vision ist der seit mittlerweile fast neun Jahren bei wikifolio.com aktive Top-Trader Simon Weishar ( Szew ). In seinem insgesamt sehr erfolgreichen wikifolio Szew Grundinvestment ist die Aktie seit Mitte September durchgängig vertreten und mit 24 Prozent Gewichtung aktuell sogar die Nummer eins. Gerade in den vergangenen Tagen wurde die Position noch mal ordentlich aufgestockt. Über die Hintergründe dieses Investments berichtet der Trader in den Kommentaren sehr ausführlich. Daher wissen interessierte Beobachter auch, dass er in der vergangenen Woche persönlich mit dem Vorstandschef und Gründer des Unternehmens gesprochen hat und dort einige ihm wichtige Fragen klären konnte.

Als Fazit hatte sich Weishar schon nach den Q3-Zahlen sehr zuversichtlich geäußert: „Unterm Strich bleibt Antares für mich aktuell das aussichtsreichste Investment. Hier heißt es nun ein paar Quartale abzuwarten, bis sich die Margen wieder eingependelt haben und dann von einer anderen Wahrnehmung des Marktes auf Antares zu profitieren, daher bleibe ich bei der hohen Gewichtung“. Geht die Rechnung auf, sollte davon auch sein wikifolio wieder profitieren.

Szew Grundinvestment Szew DE000LS9EQQ9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +542,0 % seit 30.12.2014 EUR 3.270.812,23 Investiertes Kapital +6,0 % Performance (1 J) 24,9 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +23,2 Prozent

Top-Trader Nummer zwei

Mit Maik Geschke ( katjuscha ) ist ein weiterer Top-Trader relativ stark bei Antares Vision engagiert. In seinem seit Mitte 2014 mit 265 Prozent im Plus liegenden wikifolio Katjuscha Research spekulativ ist die Aktie dank der jüngst erfolgten Zukäufe mit rund 11 Prozent Depotanteil der zweitgrößte Titel. In seinem zweiten wikifolio Katjuscha Research Aktientrading ist Antares Vision ebenfalls vertreten, allerdings nicht so prominent. Kommentare zu der Aktie gibt es in beiden Fällen leider nicht. Aber vielleicht vertraut Geschke hier auch einfach seinem bei Nebenwerten sehr erfahrenen Kollegen.

Katjuscha Research spekulativ katjuscha DE000LS9CZX0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +276,0 % seit 25.07.2014 EUR 1.164.573,97 Investiertes Kapital +19,1 % Performance (1 J) 13,2 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +14,8 Prozent

Katjuscha Research Aktientrading katjuscha DE000LS9BTJ4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +246,6 % seit 30.09.2013 EUR 5.075.504,61 Investiertes Kapital +12,2 % Performance (1 J) 18,1 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +12,6 Prozent

