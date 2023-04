Apple-Warnung wie der sprichwörtliche Sack Reis in China

Durch den Ausbruch des Coronavirus in China hat das Unternehmen arge Probleme bei der Fertigung der Produkte. Zudem leidet im aktuellen Umfeld die Nachfrage der Chinesen, die vielfach mit anderen Sorgen zu kämpfen haben als sich um ein neues Smartphone zu kümmern. Mit großer Spannung wurde deshalb am Dienstag der Start des Börsenhandels erwartet. Bei uns in Deutschland fiel die Apple-Aktie im Tief um gut sieben Prozent. Kein Crash, aber doch ein empfindlicher Rückschlag. Den wiederum hielten die Investoren an der Wall Street wohl für maßlos übertrieben. Dort eröffnete Apple nur mit einem Minus von drei Prozent und selbst das nahmen die meisten Anleger noch als gute Einstiegschance wahr. Mittlerweile ist die Delle fast komplett wieder ausgebügelt worden. Ein klarer Beleg für die Stärke des Marktes!

Die starke Marke wird nicht beschädigt

Die Vermögensverwalter von Albrech & Cie ( AlbrechCieAG ) haben sich die Entwicklung auch deshalb vermutlich in aller Gelassenheit angesehen. In dem von ihnen seit nunmehr fast sechs Jahren betreuten und recht breit gestreuten wikifolio Top Global Brands ist die Apple-Aktie seit März 2015 ununterbrochen vertreten und mit knapp vier Prozent Anteil sogar einer der größten Depotwerte. Das Portfolio konnte bei einem maximalen Verlust von bislang 20 Prozent insgesamt einen Kursgewinn von 129 Prozent verbuchen, was dreimal so viel ist wie beim Dax. Konkret investieren die Anlageprofis in Aktien von Unternehmen, die starke globale oder auch regionale Marken repräsentieren und durch ein starkes Wachstum imponieren. Hintergrund dieser Strategie sind Überlegungen, wonach steigende Markenwerte mit überproportional steigenden Aktienkursen einhergehen. Für die Auswahl der Aktien analysieren die Vermögensverwalter auch zahlreiche Ranglisten, die zu diesem Thema veröffentlicht werden. So zum Beispiel die „BrandZ“-Studie oder „Best Global Brands“ von Interbrand. Bei all diesen Rankings gehörte Apple zuletzt zu den weltweit führenden Unternehmen. Daran wird wohl auch die Umsatzwarnung nichts ändern.

Die nächste Stufe der Disruption

In dem wikifolio cashless payments rangiert der Smartphone-Riese bei der Aufstellung der Depotwerte mit einem Gewicht von gut elf Prozent sogar ganz oben an der Spitze. Trader Mario Malitz ( MarioNo14 ) investiert hier frei nach dem Motto „Wer braucht schon Bargeld“ in Aktien von Firmen, die im Bereich des „mobile payment“ eine tragende Rolle spielen. Dass Apple dazugehört, belegt eine aktuelle Studie, auf die Malitz gerade in einem Kommentar verwiesen hat. Nach einer Analyse der Research-Firma Bernstein wird der Bezahldienst Apple Pay aktuell bereits bei fünf Prozent aller Kartenzahlungen genutzt. Bis zur Mitte des Jahrzehnts könnte sich dieser Marktanteil noch mal verdoppeln. Es gebe daher gerade in der Finanzindustrie viele Gründe dafür, sich Sorgen zu machen, dass Apple versuchen wird, das Ökosystem für Bezahlungen zu disruptieren. Den Aktionären dürfte das mehr als Recht sein. Das ebenfalls gut diversifizierte wikifolio wurde Anfang des vergangenen Jahres eröffnet und konnte seitdem bei einem Kursplus von fast 70 Prozent sogar den Nasdaq 100 (+53 Prozent) abhängen.

