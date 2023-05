BYD: So will der Autobauer die Konkurrenz abhängen

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Aktie von BYD zu sehen! Registrieren Login

Glaubt man den Analysten, dann bietet das aktuelle Kursniveau tatsächlich eine günstige Einstiegsgelegenheit. Die insgesamt 18 bei aktien.guide hinterlegten Studien ergeben im Mittelwert ein Kursziel von rund 74 Euro. Damit hätte die Bayer-Aktie ein Potenzial von 37 Prozent. Zu den größten Optimisten zählen die Strategen der Citigroup, die den fairen Wert des Pharmakonzerns sogar bei 97 Euro sehen. Trotz eines „schwierigen Jahresauftakts“ haben die Analysten ihr „Kaufen“-Votum nach den Q1-Zahlen noch einmal bestätigt. Unter Druck geraten ist die Aktie wohl vor allem deshalb, weil bei der bestätigten Jahresprognose wahrscheinlich nur das untere Ende erreicht werden dürfte. Zudem belastet die deutliche Verschlechterung der Gewinnmargen im Pharmabereich im Startquartal.

BYD will 2023 drei Millionen Autos verkaufen. Dieses ambitionierte Ziel verkündete Firmenchef Wang Chuanfu letzte Woche auf einer Investorenkonferenz. Um den Absatz anzukurbeln werden neue Modelle ausgerollt und bestehende E-Autos mit Facelifts versehen. Außerdem folgt BYD Teslas Beispiel und passt seine Preise an. So wird die Flaggschiff-Limousine Han inklusive neuem Facelift zukünftig zwischen 190.000 bis 250.000 Yuan (circa 25.000 bis 32.900 Euro) statt zuvor 218.000 bis 292.000 kosten.

Han: Roll-Out war voller Erfolg

Die Limousine Han ist einer der Verkaufsschlager des E-Autobauers. Laut jüngst veröffentlichter Zahlen wurde das Auto in den 72 Stunden nach dem Roll-Out bereits 13.695-mal bestellt. Insgesamt verkaufte BYD in den ersten vier Monaten des Jahres 762.371 E-Autos. Bisher ist man also ziemlich exakt auf Kurs, um die drei Millionen-Marke zu knacken. Zum Vergleich: Tesla hat im ersten Quartal 2023 422.875 Autos ausgeliefert.

Vergleich Umsatzentwicklung Tesla / BYD

Credit Suisse glaubt nicht an BYD-Ziele

Glaubt man einer Studie der Credit Suisse, könnte BYD seine selbstgesteckten Absatzziele verfehlen. Die Bank rechnet zwar damit, dass der Autobauer seine Verkaufszahlen steigern wird, geht für 2023 aber „nur“ von 2,8 Millionen Fahrzeugen aus. Spannend dürfte es am E-Automarkt aber jedenfalls bleiben. Die Rabatt-Politik von BYD wird laut Credit Suisse einen Preiskampf in der Branche nach sich ziehen.

