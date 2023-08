Cegedim: Eine Perle im Nebenwerte-Segment?

Weil diese Firmen nicht so im Fokus der Öffentlichkeit stehen, findet man hier womöglich die eine oder andere bislang unentdeckte Perle. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 290 Millionen Euro zählt Cegedim in Frankreich ganz klar zur Kategorie der Nebenwerte. Zum Vergleich: Der kleinste im dortigen Leitindex CAC 40 notierte Titel hat einen Börsenwert von rund 7 Milliarden Euro. Hierzulande kommt selbst der kleinste SDAX-Wert auf eine Marktkapitalisierung von 400 Millionen Euro.

Weil diese Firmen nicht so im Fokus der Öffentlichkeit stehen, findet man hier womöglich die eine oder andere bislang unentdeckte Perle. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 290 Millionen Euro zählt Cegedim in Frankreich ganz klar zur Kategorie der Nebenwerte. Zum Vergleich: Der kleinste im dortigen Leitindex CAC 40 notierte Titel hat einen Börsenwert von rund 7 Milliarden Euro. Hierzulande kommt selbst der kleinste SDAX-Wert auf eine Marktkapitalisierung von 400 Millionen Euro.

Trotzdem klingt das Geschäftsmodell von Cegedim interessant. Das Unternehmen hat sich auf digitale Dienstleistungen und Lösungen im Gesundheitsbereich spezialisiert und sammelt sowie analysiert dabei u.a. große Mengen an Gesundheitsdaten, um Einblicke und Erkenntnisse für Entscheidungsträger im Gesundheitswesen bereitzustellen. Viele Daten? Da müsste doch eigentlich mit Hilfe der Künstlichen Intelligenz in Zukunft einiges machbar sein.

Für das erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres hat der Vorstand vor einigen Tagen ein Umsatzwachstum von 12,1 Prozent berichtet. Für Angaben zu Gewinnkennziffern müssen Anleger noch bis September warten. Nachdem es beim Gewinn in den vergangenen Jahren zu starken Schwankungen gekommen war, rechnen Analysten für dieses und die kommenden Jahre mit einem deutlichen und auch kontinuierlichen Aufwärtstrend. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 22,65 Euro trotz des 40-prozentigen Kursanstiegs der Aktie in diesem Jahr noch fast 8 Prozent über der aktuellen Notierung, wie die Zusammenfassung bei aktien.guide zeigt.

Nebenwerte-Spezialist zeigt sich begeistert

Ein großer Fan von Cegedim ist der im Bereich der Nebenwerte generell sehr gut informierte Simon Weishar ( Szew ). Der Trader hat die Aktie in seinem wikifolio Szew Grundinvestment in den vergangenen Jahren immer wieder mal gehandelt und zuletzt im Juni erneut mit dem Aufbau einer Position begonnen. Seitdem kommt es zwar regelmäßig zu Teilverkäufen, denen dann aber auch wieder Aufstockungen folgen. Unter dem Strich ist Cegedim aktuell mit einem Depotanteil von 21 Prozent die klare Nummer eins des Portfolios. Und das dürfte vorerst auch so bleiben, wie das Fazit seines jüngsten Kommentars andeutet: „Nachdem ich den Markt in den letzten Wochen verstärkt nach Neuaufnahmen durchsucht habe, habe ich keinen Wert gefunden, welcher auch nur annähernd ein so gutes Chance-Risiko Verhältnis hat wie Cegedim. Daher bleibt die Position die mit Abstand größte im wikifolio.“